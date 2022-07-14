Опубликованы кадры эвакуации раненых в результате обстрела автовокзала в Донецке

Украинские войска 14 июля обстреляли автовокзал в Ворошиловском районе Донецка. Медики и экстренные службы эвакуируют пострадавших. В распоряжении «Известий» появились кадры эвакуации раненых с места обстрела.

На кадрах видно, что один из снарядов угодил в автобус, где находились люди.

Удар пришелся на автостанцию в центральной части города, где всегда многолюдно. На месте погиб водитель маршрутного автобуса и еще один человек. Количество раненых уточняется.

По словам очевидцев, с места обстрела уехало несколько карет скорой помощи. Жители также сообщили, что в городе прогремело два взрыва.

На месте продолжают работать представители МВД Донецкой Народной Республики (ДНР) и экстренные службы.

В этот же день в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что для обстрела Донецка украинские войска используют 155-миллиметровые гаубицы M777, состоящие на вооружении стран НАТО.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что украинские боевики за 15 минут дважды обстреляли Донецк, выпустив по городу 13 снарядов из ствольной артиллерии западного образца.

За день до этого мэр Донецка Алексей Кулемзин, ссылаясь на данные радиоперехвата спецподразделений сил ДНР, сообщил об угрозе нового ракетного удара по городу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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