Уровень инфляции в России замедлился

Минэкономразвития заявило о замедлении уровня инфляции в России в годовом выражении с 16,20 до 15,5%. Ключевую роль в снижении цен играет удешевление продуктов, передает телеканал «Известия». Ранее Росстат сообщил, что потребительские цены в июне по сравнению с маем снизились на 0,35%. Таким образом, в первый месяц лета впервые в современной истории страны зафиксирована дефляция.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.