РФ начала формировать позицию на разъяснения ЕС по транзиту в Калининград

Москва приступила к формированию позиции на представленные Евросоюзом (ЕС) разъяснения по калининградскому транзиту. Об этом 14 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы формируем позицию Министерства иностранных дел», — сказала она в эфире программы «Соловьев Live».

Дипломат выразила мнение, что на Западе «поняли, что ситуация зашла уже в тупик, очень опасная, взрывоопасная».

Накануне были опубликованы разъяснения Еврокомиссии (ЕК) по транзиту запрещенных грузов в Калининградскую область через территорию Литвы. В них указано, что железнодорожный транзит разрешен с соблюдением ряда условий. В тот же день Литва оценила рекомендации ЕК.

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Ограничения касались перевозок железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал такое решение незаконным.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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