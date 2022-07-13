Корреспондент «Известий» показал кадры протестов на Шри-Ланке

Толпа протестующих на Шри-Ланке, прорвавшаяся в офис премьер-министра Ранила Викрамасингхе в Коломбо, скандирует там лозунги и ведет себя очень шумно. Об этом 13 июля сообщил корреспондент «Известий», находящийся на месте событий.

При этом поблизости здание уже оцепила полиция, кордон которой пытается помешать пройти в резиденцию тем, кто еще остается на улице. Те же, кто уже попал на территорию офиса Викрамасингхе, который назначен исполняющим обязанности президента страны, поют там песни и размахивают государственными флагами.

Как сообщалось ранее в среду, протестующие требуют отставки главы правительства. В районе 14:00 (около 11:30 мск) на башнях резиденции и.о. главы государства вывесили национальные флаги, люди залезли на башни и в само здание.

13 июля экс-президент страны Готабая Раджапакса подписал заявление об отставке со своего поста и покинул страну. По данным AFP, политик улетел вместе с женой и охранниками на военном самолете Ан-32 на Мальдивские острова. Уже вечером он покинет эту территорию и отправится в Сингапур, где его семье будет предоставлено политическое убежище.

В этот же день власти Шри-Ланки ввели на территории государства режим чрезвычайного положения.

20 июля в парламенте проведут выборы нового президента, после чего назначат временное правительство, которое будет работать до проведения следующих всеобщих выборов.

Островное государство переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов. При этом внешний долг Шри-Ланки оценивается в $51 млрд.