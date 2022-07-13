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В Коломбо протестующие прорвались в офис премьер-министра страны

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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
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Участники протестов в Шри-Ланке прорвались в офис премьер-министра Ранила Викрамасингхе в Коломбо. Об этом в среду, 13 июля, сообщает корреспондент «РИА Новости».

Протестующие требовали отставки главы правительства, затем попытались проникнуть внутрь здания. В районе 14:00 (около 11:30 по Москве) на башнях резиденции вывесили национальные флаги, люди залезли на башни и в само здание.

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Полиция применила слезоточивый газ. В то же время рядом с офисом премьера стояли водометы — но использовать их силы правопорядка не решились, передает агенство.

Массовые акции протеста в столице Шри-Ланки начались 9 июля на фоне ухудшения социально-экономической ситуации. Затем они переросли в беспорядки.

Демонстранты захватили резиденцию президента Шри-Ланки Готабайи Раджапаксы. Главе государства удалось покинуть ее за несколько минут до штурма. Позднее участники акций проникли на территорию резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли здание.

В связи с ухудшением обстановки премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание партийных руководителей, для того чтобы найти быстрое решение. В ходе встречи лидеры партий призвали президента и премьера подать в отставку.

13 июля Готабая Раджапакса подписал заявление об отставке с поста президента и покинул страну. По данным AFP, политик улетел вместе с женой и охранниками на военном самолете Ан-32. Временно исполняющим обязанности президента был назначен действующий премьер-министр страны.

В этот же день власти Шри-Ланки ввели на территории государства режим чрезвычайного положения.

20 июля в парламенте проведут выборы нового президента, после чего назначат временное правительство, которое будет работать до проведения следующих всеобщих выборов.

Островное государство переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов. При этом внешний долг островного государства оценивается в $51 млрд.

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