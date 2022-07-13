РБК пишет, что курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку

Вице-премьер Юрий Борисов, который курирует в правительстве космическую и оборонную отрасли, в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили источники РБК.

По информации собеседников издания, Борисов может возглавить «Роскосмос». В настоящее время должность главы корпорации занимает Дмитрий Рогозин. Издание ссылается на экс-чиновника российского правительства, который подтвердил эти данные.

Источник издания в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что не знает, на какую новую должность рассматривают Борисова, но слышал, что это может быть «крупный промышленный актив».

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что премьер-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров может разделить обязанности с Борисовым. С этим мнением согласен главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. По его мнению, повышение Дениса Мантурова происходит на фоне геополитического кризиса, санкционной борьбы, поэтому возрастает важность отечественной промышленности, на которую обращено много внимания.

Николаев отметил, что это говорит о новых приоритетах в развитии страны, о фокусе на отечественное производство. Но при этом не значит, что часть руководителей финансово-экономического блока будет подчиняться новому вице-премьеру.

12 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительстве с 10 до 11 человек. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Позже стало известно, что депутаты Госдумы рассмотрят вопрос об утверждении Мантурова на должность вице-премьера. Рассмотреть кандидатуру Мантурова предложил премьер-министр России Михаил Мишустин. Должность вице-премьера он будет совмещать с постом министра промышленности и торговли.

Вопрос об утверждении Мантурова на должность вице-премьера будет рассмотрена 15 июля на внеочередном заседании палаты. Источник в нижней палате рассказал «Известиям», что причиной внеочередного заседания Госдумы 15 июля могут стать в том числе кадровые решения.