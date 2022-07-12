Госдума рассмотрит кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера

Депутаты Государственной думы рассмотрят вопрос об утверждении главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера. Об этом во вторник, 12 июля, сообщила пресс-служба кабмина.

Рассмотреть кандидатуру Мантурова предложил премьер-министр России Михаил Мишустин. Должность вице-премьера он будет совмещать с постом министра промышленности и торговли.

В пресс-службе уточнили, что должность в кабмине утверждена указом президента России Владимира Путина 12 июля. Согласно документу, число заместителей премьер-министра России увеличивается с 10 до 11. Документ вступил в силу с момента его подписания.

Вопрос об утверждении Мантурова на должность вице-премьера будет рассмотрена 15 июля на внеочередном заседании палаты.

После утверждения правительство должно будет изменить свои нормативные документы.

Изначально при формировании кабмина в январе 2020 года в нем было девять вице-премьеров. Через полгода десятым стал Александр Новак, до этого руководивший Минэнерго.

Ранее во вторник источник в нижней палате рассказал «Известиям», что причиной внеочередного заседания Госдумы 15 июля могут стать в том числе кадровые решения.