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Спикер ГД проведет консультации с фракциями на внеочередном заседании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Причиной внеочередного заседания Госдумы 15 июля могут стать, в том числе кадровые решения. Об этом «Известиям» рассказал источник в нижней палате. Однако официально эту информацию подтверждать в ГД не стали.

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«12 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет консультации с лидерами фракций. Возможно, речь пойдет о каких-то серьезных решениях. Но что конкретно будет обсуждаться, сказать не могу», — сообщил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия — за правду» Олег Нилов.

Его коллега зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что необходимость проведения заседания связана с рассмотрением вопросов, обусловленных ситуацией в стране и в мире.

«Наша фракция примет участие в этом заседании и будет готовить свои предложения для рассмотрения. У Госдумы есть не только кадровые полномочия, но и ряд других. Например, объявление амнистии. О чем именно будет идти речь, будет зависеть от того, какое решение примет Совет Госдумы в пятницу утром, формируя повестку, что предложат фракции и другие субъекты законодательной инициативы», — пояснил политик.

Первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев отметил, что на заседании совета 11 июля ни о каких кадровых решениях речи не было.

«До четверга, 14 июля, мы ждем от правительства внесения новых законопроектов», — отметил он не став конкретизировать, какие это будут инициативы.

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