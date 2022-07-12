Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительстве с 10 до 11
В правительстве число вице-премьеров увеличилось с 10 до 11. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин,.
Документ опубликован 12 июля на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу со дня подписания.
Еще одним заместителем председателя правительства станет глава Минпромторга Денис Мантуров. Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова.
Правительству РФ поручено привести другие нормативные акты в соответствие с этим указом.