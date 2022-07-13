Новые вице: в Госдуме не исключают очередных назначений на высокие посты
В Госдуме не исключают новых громких назначений после внесения в парламент кандидатуры Дениса Мантурова для утверждения на пост вице-премьера. Об этом «Известиям» сообщили источники в ГД, информацию подтвердили в партиях. Что касается Дениса Мантурова, как рассказали «Известиям» во фракциях, там готовы поддержать его кандидатуру, голосование пройдет 15 июля на внеочередном заседании. В его повестке — 16 законопроектов, среди которых и статус ветерана боевых действий для участников спецоперации. 12 июля Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительстве до 11. Какие еще кандидатуры на новые посты обсуждаются и что даст повышение статуса Мантурова — в материале «Известий».
Ничего исключать нельзя
Как сообщили «Известиям» источники в Госдуме, до пятницы, 15 июля, могут быть оглашены новые имена претендентов на ключевые посты в органах власти. Этой теме была посвящена встреча спикера ГД Вячеслава Володина с лидерами фракций, которая прошла 12 июля вечером. При этом в нижней палате от комментариев ее итогов воздержались.
По данным источников «Известий», среди депутатов, которые могут получить новые назначения, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Ему прочат пост председателя Счетной палаты вместо Алексея Кудрина, однако рассматриваются и другие кандидаты. Официально в партиях эту информацию не комментируют. При этом вслед за указом президента от 12 июля об увеличении числа вице-премьеров и внесением в ГД документов о назначении зампредом правительства Дениса Мантурова допускают новые перестановки.
— Одной из главных стратегий по развитию экономики сегодня является импортозамещение. Множества командиров быть не может. Поэтому на пост вице-премьера правительства был предложен Денис Мантуров. Безусловно, это правильное решение. Сегодня в политике импортозамещения стоят жесткие задачи. Исключать, что новых перестановок не будет, нельзя, — сказал «Известиям» зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.
По его словам, Госдума будет принимать решения, которые необходимы в условиях санкционной экономики и непростых отношений с Западом.
В КПРФ «Известиям» сообщили, что также поддержат кандидатуру Дениса Мантурова.
— Почему бы нам его не поддержать? В нынешней структуре правительства Денис Мантуров отвечает за многие вопросы. Другое дело, что уже сейчас на нем очень большая нагрузка. Из всех министров он самый долгоработающий, с самыми сложными функциями. Конечно, фракция еще соберется и решит, — отметил первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев.
В партии допустили внеплановое заседание Совета Федерации, который может принять одно из кадровых решений. Но о том, что касается перестановок, коммунист выразился намеками.
— Думаю, что до пятницы вряд ли что-то будет. Но раз Совет Федерации собирается проводить заседание, а ведь он после внесения поправок в Конституцию утверждает председателя Счетной палаты, то всё может быть, — сказал он «Известиям».
В «Справедливой России — За правду» также готовы поддержать кандидатуру Дениса Мантурова на посту вице-премьера. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред фракции Олег Нилов.
— Все предыдущие общения, личные встречи и приемы в министерстве, Думе проходили с взаимным уважением и пониманием. Поэтому у меня и, надеюсь, у многих моих коллег не будет причин не поддерживать это предложение, — пояснил парламентарий.
Ранее «РИА Новости» сообщали, что заседание верхней палаты может пройти 15 или 16 июля.
Помимо информации о возможной отставке Алексея Кудрина (которую в его окружении опровергли) СМИ сообщали о вероятной замене министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Сейчас этот пост занимает Максут Шадаев. «Известия» направили запрос в правительство на предмет кадровых перестановок в кабмине.
Из уст участников телеком-отрасли ранее слышалась критика в адрес Минцифры из-за того, что ведомство уделяет больше внимания IT, нежели связи, однако в последнее время ситуация изменилась, отмечает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Есть вопросы и к мерам поддержки IT-отрасли: до сих пор ведутся споры о том, кто и в каких объемах может на них претендовать. Вместе с тем отрасль ИКТ последние годы продолжала развиваться, рассуждает эксперт.
— Если отставка произойдет, то новый глава Минцифры должен будет решать вопросы развития отрасли IT и связи в санкционных условиях, помогать налаживать поставки на российский рынок необходимого высокотехнологичного оборудования, а также принимать меры для обеспечения информационной безопасности российского государства и бизнеса, — пояснил он.
Больше ресурсов
По мнению экспертов, повышение Дениса Мантурова говорит об усилении внимания власти к отрасли промышленности. Так считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
— Сейчас мы наблюдаем смену модели развития экономики: фокус переносится на импортозамещение, предложение отечественной продукции с высокой степенью переработки, то есть готовые товары. Стимулирование спроса на углеводороды постепенно уходит на второй план, — сказал «Известиям» эксперт.
По его словам, сейчас крайне важно развитие внутреннего производства, например высокотехнологичной продукции. В такой ситуации возрастает роль промышленности и ее куратора.
— Поэтому логично расширить полномочия министра промышленности и торговли, дать ему возможность координировать работу по этому направлению. То есть он сможет запрашивать данные и нужную фактуру у других ведомств, вызывать к себе глав Росстата, Минфина, Минобрнауки. Эти министерства будут находиться в своеобразном подчинении у нового зампреда правительства, — полагает эксперт.
Он считает, что именно с такими ресурсами новый вице-премьер сможет проводить экономическую перезагрузку.
Политтехнолог Дмитрий Фетисов отметил, что у Дениса Мантурова появятся рычаги влияния на другие профильные экономические министерства. По его мнению, назначение выглядит вполне логичным.
— Это даже не усиление Мантурова, а усиление самого направления, потому что в условиях санкций и необходимости перестроения торговых цепочек роль его должности возрастает. Это требует нового статуса, полномочий и возвышения над рядом профильных министерств, — пояснил «Известиям» эксперт.
С этим мнением согласен главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.
— Повышение Дениса Мантурова происходит на фоне геополитического кризиса, санкционной борьбы. В такой ситуации логично возрастает важность отечественной промышленности, на которую обращено много внимания, — сказал он «Известиям».
По его словам, это говорит о новых приоритетах в развитии страны, о фокусе на отечественное производство. Но это не значит, что часть руководителей финансово-экономического блока будет подчиняться новому вице-премьеру. Скорее всего, он разделит свои полномочия с другим зампредом правительства, с Юрием Борисовым, прогнозирует эксперт.
Планы на заседание
Поздно вечером 12 июля в пресс-службе Госдумы сообщили, что на встрече спикера ГД и лидеров фракций обсуждалась повестка пленарного заседания, которое пройдет в ближайшую пятницу.
— Планируется рассмотреть 16 законопроектов, из которых к принятию в третьем чтении предлагается шесть. Среди них — законопроект, обсуждавшийся на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников — участников специальной военной операции. В повестку планируется дополнительно включить правительственные законопроекты, которые будут внесены в Госдуму до пленарного заседания, — сообщили в парламенте.
Также там отметили, что Вячеслав Володин и руководители фракций уже побеседовали с кандидатом на должность зампреда правительства — министра промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Они обсудили график его дальнейших встреч: первая пройдет 13 июля во фракции «Справедливой России — За правду», 14-го намечен разговор с фракциями «Новые люди» и ЛДПР, а также с профильным комитетом по промышленности и торговле, 15-го его ждут встречи с фракциями «Единой России» и КПРФ.