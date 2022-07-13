Новые вице: в Госдуме не исключают очередных назначений на высокие посты

В Госдуме не исключают новых громких назначений после внесения в парламент кандидатуры Дениса Мантурова для утверждения на пост вице-премьера . Об этом «Известиям» сообщили источники в ГД, информацию подтвердили в партиях. Что касается Дениса Мантурова, как рассказали «Известиям» во фракциях, там готовы поддержать его кандидатуру , голосование пройдет 15 июля на внеочередном заседании. В его повестке — 16 законопроектов, среди которых и статус ветерана боевых действий для участников спецоперации. 12 июля Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительстве до 11. Какие еще кандидатуры на новые посты обсуждаются и что даст повышение статуса Мантурова — в материале «Известий» .

Ничего исключать нельзя

Как сообщили «Известиям» источники в Госдуме, до пятницы, 15 июля, могут быть оглашены новые имена претендентов на ключевые посты в органах власти. Этой теме была посвящена встреча спикера ГД Вячеслава Володина с лидерами фракций , которая прошла 12 июля вечером. При этом в нижней палате от комментариев ее итогов воздержались.

По данным источников «Известий», среди депутатов, которые могут получить новые назначения, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Ему прочат пост председателя Счетной палаты вместо Алексея Кудрина, однако рассматриваются и другие кандидаты . Официально в партиях эту информацию не комментируют. При этом вслед за указом президента от 12 июля об увеличении числа вице-премьеров и внесением в ГД документов о назначении зампредом правительства Дениса Мантурова допускают новые перестановки.

— Одной из главных стратегий по развитию экономики сегодня является импортозамещение. Множества командиров быть не может. Поэтому на пост вице-премьера правительства был предложен Денис Мантуров . Безусловно, это правильное решение. Сегодня в политике импортозамещения стоят жесткие задачи. Исключать, что новых перестановок не будет, нельзя, — сказал «Известиям» зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

Новые вице1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алиса Юрьева

По его словам, Госдума будет принимать решения, которые необходимы в условиях санкционной экономики и непростых отношений с Западом.

В КПРФ «Известиям» сообщили, что также поддержат кандидатуру Дениса Мантурова.

— Почему бы нам его не поддержать? В нынешней структуре правительства Денис Мантуров отвечает за многие вопросы. Другое дело, что уже сейчас на нем очень большая нагрузка. Из всех министров он самый долгоработающий, с самыми сложными функциями . Конечно, фракция еще соберется и решит, — отметил первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев.

В партии допустили внеплановое заседание Совета Федерации, который может принять одно из кадровых решений. Но о том, что касается перестановок, коммунист выразился намеками.

— Думаю, что до пятницы вряд ли что-то будет. Но раз Совет Федерации собирается проводить заседание, а ведь он после внесения поправок в Конституцию утверждает председателя Счетной палаты, то всё может быть , — сказал он «Известиям».

В «Справедливой России — За правду» также готовы поддержать кандидатуру Дениса Мантурова на посту вице-премьера. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред фракции Олег Нилов.

— Все предыдущие общения, личные встречи и приемы в министерстве, Думе проходили с взаимным уважением и пониманием. Поэтому у меня и, надеюсь, у многих моих коллег не будет причин не поддерживать это предложение, — пояснил парламентарий.

Ранее «РИА Новости» сообщали, что заседание верхней палаты может пройти 15 или 16 июля.

Помимо информации о возможной отставке Алексея Кудрина (которую в его окружении опровергли) СМИ сообщали о вероятной замене министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций . Сейчас этот пост занимает Максут Шадаев. «Известия» направили запрос в правительство на предмет кадровых перестановок в кабмине.

Из уст участников телеком-отрасли ранее слышалась критика в адрес Минцифры из-за того, что ведомство уделяет больше внимания IT, нежели связи, однако в последнее время ситуация изменилась, отмечает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Есть вопросы и к мерам поддержки IT-отрасли: до сих пор ведутся споры о том, кто и в каких объемах может на них претендовать. Вместе с тем отрасль ИКТ последние годы продолжала развиваться, рассуждает эксперт.

Новые вице2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Если отставка произойдет, то новый глава Минцифры должен будет решать вопросы развития отрасли IT и связи в санкционных условиях, помогать налаживать поставки на российский рынок необходимого высокотехнологичного оборудования, а также принимать меры для обеспечения информационной безопасности российского государства и бизнеса , — пояснил он.

Больше ресурсов

По мнению экспертов, повышение Дениса Мантурова говорит об усилении внимания власти к отрасли промышленности . Так считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

— Сейчас мы наблюдаем смену модели развития экономики: фокус переносится на импортозамещение, предложение отечественной продукции с высокой степенью переработки, то есть готовые товары . Стимулирование спроса на углеводороды постепенно уходит на второй план, — сказал «Известиям» эксперт.

По его словам, сейчас крайне важно развитие внутреннего производства, например высокотехнологичной продукции. В такой ситуации возрастает роль промышленности и ее куратора.

Новые вице3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Поэтому логично расширить полномочия министра промышленности и торговли, дать ему возможность координировать работу по этому направлению . То есть он сможет запрашивать данные и нужную фактуру у других ведомств, вызывать к себе глав Росстата, Минфина, Минобрнауки. Эти министерства будут находиться в своеобразном подчинении у нового зампреда правительства, — полагает эксперт.

Он считает, что именно с такими ресурсами новый вице-премьер сможет проводить экономическую перезагрузку.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов отметил, что у Дениса Мантурова появятся рычаги влияния на другие профильные экономические министерства. По его мнению, назначение выглядит вполне логичным.

— Это даже не усиление Мантурова, а усиление самого направления, потому что в условиях санкций и необходимости перестроения торговых цепочек роль его должности возрастает . Это требует нового статуса, полномочий и возвышения над рядом профильных министерств, — пояснил «Известиям» эксперт.

С этим мнением согласен главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

— Повышение Дениса Мантурова происходит на фоне геополитического кризиса, санкционной борьбы. В такой ситуации логично возрастает важность отечественной промышленности, на которую обращено много внимания, — сказал он «Известиям».

По его словам, это говорит о новых приоритетах в развитии страны, о фокусе на отечественное производство. Но это не значит, что часть руководителей финансово-экономического блока будет подчиняться новому вице-премьеру. Скорее всего, он разделит свои полномочия с другим зампредом правительства, с Юрием Борисовым, прогнозирует эксперт.

Планы на заседание

Поздно вечером 12 июля в пресс-службе Госдумы сообщили, что на встрече спикера ГД и лидеров фракций обсуждалась повестка пленарного заседания, которое пройдет в ближайшую пятницу .

Новые вице Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев