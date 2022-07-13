В Китае назвали «выстрелом в ногу» поставки оружия США на Украину

Страны Запада начали понимать, что продолжение поставок оружия на Украину не приносит желаемого эффекта, а создает лишь новые проблемы. Кроме того, чем дольше будет продолжаться кризис, тем более серьезный урон понесут США, пишет 11 июля китайское издание Global Times.

«Хотя президент США Джо Байден пообещал быть вместе с Украиной «столько, сколько потребуется», усталость от конфликта и от Украины наблюдается и в Америке, и в западных странах-союзницах, особенно с началом энергетического и продовольственного кризисов, с ростом инфляции и расходов на нужды Киева», — сообщает китайская газета.

Автор статьи указывает, что в американских изданиях все чаще всплывает вопрос о том, как долго США будет спонсировать Украину и как много денег на это еще уйдет.

«Поначалу Соединенные Штаты намеревались использовать Украину в качестве важной пешки, чтобы ослабить Россию. Как это ни парадоксально, сломить ее не удалось. Напротив, Москва сама воспользовалась такой ситуацией и приперла к стенке США и страны Запада. Американская стратегия может ударить по США бумерангом», — рассказал китайский военный эксперт Сун Чжунпин в беседе с Global Times.

Он подчеркнул, что затягивание кризиса на Украине будет все сильнее и сильнее бить по США и странам Запада. Сун также добавил, что в ближайшее время Запад осознает, что у сложившейся ситуации может быть огромное количество непредсказуемых последствий, а поддержка Украины превращается в черную дыру для их ресурсов и финансов.

Эта же мысль вскоре начнет посещать все большие массы людей в США и Европе, считает автор публикации. Он добавил, что в скором времени люди осознают, что предоставлять помощь в том же объеме будет очень сложно, а дальнейшие попытки станут бременем для экономики западных стран.

«Будучи инициатором и подстрекателем украинского кризиса, США стреляют себе по ногам», — резюмировал автор статьи.

Накануне, 12 июля, американское издание The Washington Times опубликовало статью с мнением о том, что США могут прекратить поставки оружия на Украину, так как с августа прошлого года отправили уже 15 пакетов военной помощи Киеву, включающих артиллерийские ракетные системы, боеприпасы, гаубицы, вертолеты, противотанковые комплексы и беспилотники, однако желаемого эффекта это не принесло.

9 июля также и газета The New York Times написала о том, что возможности США и западных стран не безграничны, они едва ли смогут долго оказывать военную поддержку Украине. Отмечается, что сохранять прежний уровень помощи будет трудно на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

8 июля в пресс-службе Белого дома заявили о том, что президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. Отмечается, что в новую помощь войдут поставки вооружения, а также военное образование.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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