Калининград пока не получал подтверждения снятия ограничений на транзит

Власти Калининградской области пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из других регионов России через Литву. Об этом 13 июля заявили в пресс-службе правительства региона.

«На текущий момент никаких официальных заявлений российской или европейской стороны [в областном правительстве] нет. Документов также опубликовано не было», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы Дмитрия Лыскова.

Он также указал на важность формулировок в документах о калининградском транзите.

О том, что Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, ранее в этот день «Известиям» сообщили высокопоставленные источники с российской стороны. Брюссель предоставил документ, который полностью удовлетворил Москву. Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ.

«При всем уважении к изданию [«Известия»], нужны официальные документы, важны формулировки, которые там заложены. Очень их ждем. И напомню, нас как регион устроит только полное возобновление транзита в том виде, каким он был до 17 июня», — сказал Лысков.

Запрет на транзит грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета санкций против РФ. Запрет касался перевозок железнодорожным транспортом, но Вильнюс также распространил его на грузовые авто.

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой по теме транзита в Калининградскую область. Если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то российская сторона примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, их подготовка уже завершена, отметила дипломат.

Ряд государств, в том числе все страны Евросоюза, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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