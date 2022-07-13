Синоптики сообщили о небольшом дожде в столичном регионе 13 июля
Переменная облачность, местами небольшой дождь ожидаются в Москве и области в среду, 13 июля. О погоде сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в Москве ожидается до +25…+27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13…+15 градусов.
Прогнозируется южный ветер со скоростью 6–11 м/с.
На территории Московской области синоптики обещают от +22 до +27 градусов в дневное время суток и от +10 до 15 градусов в ночное.
Атмосферное давление составит 745–747 мм ртутного столба.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал постепенное понижение температуры воздуха в Москве и области с пятницы и до конца второй декады июля. При этом существенных осадков не прогнозируется.
11 июля стало самым жарким днем с начала лета в Москве. Температура воздуха в этот день составила +32,2 градуса.