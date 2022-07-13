Реклама
Прямой эфир
Мир
Три человека погибли и 12 ранены в ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ
Мир
МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США
Мир
В Запорожье сообщили о запрещенных экспериментах Украины на местной АЭС
Авто
В Оренбурге открыли первую станцию зарядки электромобилей
Мир
Минздрав Канады сообщил о появлении в стране нового штамма «Омикрон»
Мир
Экс-советник Трампа признался в подготовке госпереворотов
Мир
Экологи Канады призвали спасти китов от вымирания из-за рыболовных сетей
Туризм
В АТОР рассказали об адаптации турбизнеса к санкциям благодаря пандемии
Общество
Верховный суд РФ признал право требовать компенсацию за гибель питомца
Мир
Twitter подала в суд на Илона Маска за отказ покупать компанию
Культура
Оперу про кабардинских Ромео и Джульетту исполнят в Москве
Сюжет:

Иммунолог рассказал о неявных симптомах оспы обезьян

Иммунолог Жемчугов: аллергическая сыпь может быть неявным симптомом оспы обезьян
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одним из неявных симптомов оспы обезьян и других серьезных болезней может быть аллергическая сыпь. Об этом в среду, 13 июля, предупредил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Португальский пациент: близка ли Россия к эпидемии оспы обезьян
В ГНЦ «Вектор» уже ведут клинические испытания новой вакцины, эффективной против этой болезни

«Тем, у кого сыпь, я бы посоветовал обращаться к врачу, потому что под флагом сыпи может пройти нечто более тяжелое. Например, есть сейчас такое заболевание, как пятнистая лихорадка. Вот это достаточно тяжелая вещь. Надо на первой стадии обратиться к доктору, чтобы сделать тесты на те болезни, которые могут вызывать сыпь», — сказал он в беседе с ТАСС.

Вирус обезьяньей оспы также может маскироваться под аллергию с высыпаниями на теле, протекая в легкой форме, объяснил иммунолог. По его оценке, в России может быть в 10 раз больше инфицированных обезьяньей оспой, чем официально зарегистрировано.

«Хочу сказать, это было неизбежным, что вирус проник в Российскую Федерацию, потому что очень значительный инкубационный период и неявные симптомы... Надо понимать, что на одного выявленного минимум 10 невыясненных, которые перенесли на ногах или под флагом какой-нибудь аллергии, где сыпь проявляется. Они просто не знают, что у них оспа обезьян», — подытожил эксперт.

12 июля Роспотребнадзор заявил о том, что в Санкт-Петербурге был зарегистрирован первый случай инфицирования оспой обезьян. Все контактировавшие с заболевшим лица изолированы. Угрозы жизни пациенту нет, ему оказывается медицинская помощь в полном объеме. Как показала проверка, мужчина вернулся из Португалии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022