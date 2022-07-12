Роспотребнадзор: в России выявили первый завозной случай оспы обезьян

В России лабораторно подтвержден первый случай оспы обезьян, угрозы для жизни заболевшего нет. Об этом сообщили во вторник, 12 июля, в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, все контактировавшие с заболевшим лица изолированы.

«Пациент с подтвержденной оспой обезьян в Санкт-Петербурге находится в удовлетворительном состоянии», — уточнили специалисты.

Угрозы жизни пациенту нет, ему оказывается медицинская помощь в полном объеме. Как показала проверка, мужчина вернулся из Португалии.

Как отметили в Минздраве РФ, система здравоохранения готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев оспы обезьян. С мая проводится обучение медработников по лечению данного заболевания.

В регионы направлены рекомендации по профилактике и лечению оспы обезьян.

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова отметила, что вирус вряд ли будет быстро распространяться по России. Инфекция не распространяется так быстро, как грипп или COVID-19.\

Последняя информация о количестве заболевших оспой обезьян от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поступала 6 июля. В опубликованном докладе говорится о 6027 случаях заболевания в 59 странах мира, что на 77% больше, чем в предыдущем отчете от 27 июня.

По последним данным ВОЗ, от заболевания погибли три человека. Тяжелые случаи могут возникать у детей и пациентов с иммунодефицитом.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание животных и человека, характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.