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Губернатор Брянской области сообщил об артобстреле поселка Белая Березка

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Фото: Telegram/AV БогомаZ
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле поселка городского типа Белая Березка Трубчевского района. Об этом он рассказал 12 июля в своем Telegram-канале.

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«На территорию поселка было выпущено порядка 18 минометных снарядов. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Также Богомаз подчеркнул, что на месте работают оперативные службы.

Граничащий с Украиной регион неоднократно подвергался обстрелам. Так, 5 июля глава региона сообщал об атаке боевиков на село Зерново Суземского района Брянской области. Тогда было зафиксировано порядка 18 выстрелов.

29 июня в Брянской области был сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск.

Регион граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. Богомаз в интервью «Известиям» рассказал, что на приграничной территории находится шесть муниципальных районов, которые прикрыты от нападений с воздуха и на земле, но тем не менее инциденты обстрелов продолжают происходить.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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