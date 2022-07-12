Губернатор Брянской области сообщил об артобстреле поселка Белая Березка

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле поселка городского типа Белая Березка Трубчевского района. Об этом он рассказал 12 июля в своем Telegram-канале.

«На территорию поселка было выпущено порядка 18 минометных снарядов. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Также Богомаз подчеркнул, что на месте работают оперативные службы.

Граничащий с Украиной регион неоднократно подвергался обстрелам. Так, 5 июля глава региона сообщал об атаке боевиков на село Зерново Суземского района Брянской области. Тогда было зафиксировано порядка 18 выстрелов.

29 июня в Брянской области был сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск.

Регион граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. Богомаз в интервью «Известиям» рассказал, что на приграничной территории находится шесть муниципальных районов, которые прикрыты от нападений с воздуха и на земле, но тем не менее инциденты обстрелов продолжают происходить.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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