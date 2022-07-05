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Брянский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины

Брянский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины

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Фото: bryansk.news
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Украинские боевики атаковали село Зерново Суземского района Брянской области. Об этом сообщил 5 июля губернатор региона Александр Богомаз.

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«Сегодня утром со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Зерново. Зафиксировано порядка 18 выстрелов», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что пострадавших в результате обстрела нет. В настоящее время в подвергнувшемуся атаке селе работают оперативные службы.

29 июня в Брянской области был сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск.

20 июня Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка. В результате пострадал сотрудник районной электрической сети (РЭС), госпитализация ему не потребовалась.

Также были повреждены частный дом и остекление оконных рам двух многоэтажных зданий. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело.

14 июня украинские боевики обстреляли село Займище, тогда пострадали шесть человек. Раненых госпитализировали в Клинцовскую районную больницу. У пострадавших повреждения мягких тканей, медики оценивают их состояние как средней тяжести. Повреждения получили около 50 домов. После этого до особого распоряжения в Клинцах Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Богомаз сообщил, что удар по селу со стороны Украины был нанесен «Точкой-У». По его словам, обстрел велся по жилому частному сектору. Военных объектов в данном населенном пункте нет.

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