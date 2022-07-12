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В Турции оценили важность встречи делегаций в Стамбуле по экспорту зерна

Турецкий депутат Йылмаз: встреча в Стамбуле может помочь решить вопрос с экспортом зерна
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз во вторник, 12 июля, в беседе с «Известиями» оценил важность организованной в Стамбуле встречи делегаций России, Турции, Украины и ООН по экспорту украинского зерна.

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По его словам, проведение таких переговоров в Стамбуле было бы полезно, чтобы иметь возможность ускорить поиск решения сложившейся ситуации.

«Усилия всех стран в этом процессе, на мой взгляд, приветствуются, потому что ситуация затрагивает мировые рынки <…>. Я знаю, что цены на хлеб растут повсюду из-за сложившейся ситуации, блокады экспорта этого зерна. Я думаю, что это встреча полезна, но только при условии, что все стороны будут вести конструктивный диалог, а также готовы сделать смелый и отважный шаг. Так они смогут решить эту проблему», — подчеркнул турецкий политик.

О том, что встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН по вопросу экспорта украинского зерна состоится 13 июля в Стамбуле, ранее в этот день сообщил глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. В обоих случаях обсуждалось выполнение программы ООН по созданию безопасных переговоров для вывоза зерна.

Тема вывоза зерна активно обсуждается последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он подчеркнул, что существуют другие варианты вывоза пшеницы: через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в то же время отмечал, что Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.

5 июля Эрдоган заявил о намерениях активизировать контакты с Россией и Украиной по созданию коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

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