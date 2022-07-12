ВСУ обстреляли автомобильный завод в Донецке

Донецкий завод транспортного оборудования (ДЗТО) был поврежден при обстреле города украинскими боевиками. Об этом сообщил 12 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Украинские артиллеристы совершили попадание на территорию завода ДЗТО в Петровском районе. Информация по разрушениям уточняется. Также повреждены стена и кровля частного дома по улице Бойцовой», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Ранее во вторник украинские боевики за 15 минут дважды обстреляли Донецк. Обстрелы были зафиксировны в 12:35 и 12:50 часов (совпадает с мск). В это время было выпущено 13 снарядов из ствольной артиллерии калибра 155 мм, которая стоит на вооружении стран НАТО.

Накануне Кулемзин, ссылаясь на данные радиоперехвата спецподразделений сил ДНР, сообщил об угрозе нового ракетного удара по городу.

9 июля украинские боевики выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по западной части Донецка. По словам мэра города, в результате обстрела два человека погибли, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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