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Валютное уравнение

Финансовый аналитик Андрей Маслов — о том, почему курсы евро и доллара достигли паритета
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Европейская валюта продолжает ослабевать на фоне энергетического кризиса в регионе. Так, впервые с 2002 года она достигла уровней ниже 1,001 против доллара, а в моменте и вовсе торговалась в паритете с американской валютой. Такого не было с 1 февраля 2000 года, когда, собственно говоря, евро только появился как единая валюта Европейского союза. В то же время «американец» продолжает укрепление, находясь на 20-летних максимумах, что связано как с ролью доллара в качестве главной мировой «защитной» валюты в период кризиса, так и с дальнейшими планами ФРС США по ужесточению денежно-кредитной политики с целью сдержать инфляцию в стране.

На данный момент делать прогнозы довольно проблематично, так как экономические интересы отошли на второй план, а вперед вышли интересы политические, которые хоть и поддаются логике, но в отличие от экономики редко выражаются в численных эквивалентах и не подвластны статистическим методам анализа. Однако все же можно допустить, что евро в моменте опустится ниже доллара, а вот закрепление на этих отметках пока кажется маловероятным. У европейской экономики большой запас прочности, несмотря на тотальную энергозависимость от внешних поставщиков. Ядро экономики ЕС — это сфера услуг, заметно менее энергозатратная, а у стран с высокоразвитой промышленностью вроде Германии, Франции, Италии, Испании, Польши еще есть время для налаживания логистических цепочек и поиска новых партнеров.

Что касается возможного падения или роста евро, это во многом зависит от хода специальной военной спецоперации на Украине, которая вряд ли закончится в ближайшие месяц-два. В это время экономика Европы будет страдать, особенно учитывая то, что ЕС не смог оправиться в полной мере после спада на 6% в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. В базовом сценарии мы полагаем, что позиция у линии паритета доллара и евро крайне сильна, поэтому ожидать закрепления ниже отметок в 1,0 евро за доллар пока не стоит.

В текущей ситуации несомненным экономическим «победителем» от конфликта на Украине можно назвать США. Хотя Штаты и страдают от высокой инфляции, но все же удаленность страны и наличие внутренних ресурсов делают их экономику устойчивой. Также стоит понимать, что цикл ужесточения ДКП со стороны ФРС, скорее всего, будет продолжаться в таком же агрессивном темпе — аналитики прогнозируют ключевую ставку в районе 2,5–3,5% к концу этого года. Все это оказывает серьезную поддержку доллару, что делает его заметно более выгодным вложением по сравнению с евро.

В целом базовая финансовая грамотность диктует правило «не класть все яйца в одну корзину». Держать сбережения в ближайшие месяцы выгоднее в долларах. Однако в дальнейшем евро может показать существенный рост, когда спецоперация на Украине прекратится, а экономика вернется в свое русло. Поэтому для краткосрочного сохранения накоплений лучше выбрать доллар, однако на долгосрочном горизонте всегда лучше комбинировать валюты, и некоторое количество евро в целях диверсификации не помешает.

Возвращаясь к курсам валют, к концу месяца рубль возобновит укрепление на фоне начала налоговых выплат российских экспортеров, для которых корпорациям придется продавать валюту, что и окажет поддержку рублю. Однако факторы давления, такие как очередные санкции, возможное падение цен на нефть, способны сгладить эффект от начала налогового периода. Ввиду высокой неопределенности курс рубля по отношению к доллару и евро, скорее всего, будет находиться в расширенном коридоре 55–65. Стоит отметить, что евро и доллар в ближайший месяц, скорее всего, будут находиться близко к паритету, поэтому указывать отдельный диапазон для евро смысла не имеет.

Автор — аналитик ФГ «Финам»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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