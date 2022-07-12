Лукашенко заявил о разработке Западом планов нападения на Россию

Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, направления удара известны. Об этом 12 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.

По его словам, разработка Западом планов нападения на Россию подробно обсуждалась им во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«И главное направление удара (история повторяется) — через Украину и через Беларусь», — цитирует политика «БелТА».

Лукашенко добавил, что события вокруг Белоруссии и России требуют концентрации и бдительности.

Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Обсуждался ход специальной военной операции РФ, запрет Литвой транзита в Калининградскую область, а также затронули вопросы обороны Беларуси и России.

7 июля Лукашенко заявил, что Белоруссия должна сделать максимум по экономической кооперации и единению с Россией, но при этом сохраняя суверенитет.

2 июля он сообщил, что приказал взять на прицел центры принятия решений в западных столицах. По словам главы государства, если НАТО посмеет нанести удар, «как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный».

В июне Путин и Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге. Российский лидер заявил, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М», и предложил дооборудовать находящиеся на вооружении белорусской армии Су-25. В то же время президент Белоруссии уточнил, что Минск не требует передачи ядерных боеприпасов, но заинтересован в модернизации самолетов под ядерные заряды.