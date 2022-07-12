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Лукашенко заявил о разработке Западом планов нападения на Россию

Лукашенко: Запад готовит план нападения на Россию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, направления удара известны. Об этом 12 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.

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По его словам, разработка Западом планов нападения на Россию подробно обсуждалась им во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«И главное направление удара (история повторяется) — через Украину и через Беларусь», — цитирует политика «БелТА».

Лукашенко добавил, что события вокруг Белоруссии и России требуют концентрации и бдительности.

Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Обсуждался ход специальной военной операции РФ, запрет Литвой транзита в Калининградскую область, а также затронули вопросы обороны Беларуси и России.

7 июля Лукашенко заявил, что Белоруссия должна сделать максимум по экономической кооперации и единению с Россией, но при этом сохраняя суверенитет.

2 июля он сообщил, что приказал взять на прицел центры принятия решений в западных столицах. По словам главы государства, если НАТО посмеет нанести удар, «как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный».

В июне Путин и Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге. Российский лидер заявил, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М», и предложил дооборудовать находящиеся на вооружении белорусской армии Су-25. В то же время президент Белоруссии уточнил, что Минск не требует передачи ядерных боеприпасов, но заинтересован в модернизации самолетов под ядерные заряды.

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