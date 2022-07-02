Лукашенко приказал взять на прицел центры принятия решений против Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал взять на прицел центры принятия решений в западных столицах. Об этом он рассказал в субботу, 2 июля.

«Хочу предупредить «ястребов» и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями», — цитирует Лукашенко БелТА.

По словам главы государства, если НАТО посмеет нанести удар, «как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный».

«Чем ответить у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России [Владимиром Путиным] (о ядерном оружии. — Ред.). Я к этому давно готовился. Помните, я вам говорил: «Полонезы» (белорусские реактивные системы залпового огня. — Ред.), ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет», — сказал Лукашенко.

Кроме того, президент отметил, что Минск не стремится втягиваться в конфликт на Украине и в Донбассе, но пересмотрит позицию, если произойдет вторжение на белорусскую территорию.

«Хочу сказать тем, кто переживает, будет Лукашенко воевать там или нет: послушайте, мы будем воевать, еще раз повторяю, только в одном случае: если вы переступите последний метр нашей земли и вторгнетесь на нашу землю. Если вы будете убивать наших людей, мы ответим. Поэтому как президент скажу: не трогайте мое государство, не трогайте мой белорусский народ, если у вас еще осталось чувство самосохранения», — подчеркнул он.

Западу не удалось объединить весь мир против Белоруссии и России, считает Лукашенко.

«Им нужны новые провокации, чтобы показать нас, белорусов и россиян, в страшном виде», — добавил глава государства.

Путин и Лукашенко провели переговоры 25 июня в Санкт-Петербурге. Российский лидер заявил, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М», и предложил дооборудовать находящиеся на вооружении белорусской армии Су-25. В то же время президент Белоруссии уточнил, что Минск не требует передачи ядерных боеприпасов, но заинтересован в модернизации самолетов под ядерные заряды.