Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке — это акт мести населению Херсонской области за то, что те не хотят жить в стране, которой командуют нацисты. Об этом во вторник, 12 июля, заявил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

«Это террористический акт, который направлен на запугивание жителей Новой Каховки, на уничтожение объектов жизнеобеспечения населения Херсонской области. Это акт мести населению Херсонской области за то, что они не хотят жить в стране, которой командуют нацисты, это акт отчаяния и кары за то, то их выгнали с этой территории. Так что это всё вместе является террористическим актом, который санкционирован руководством нацистской Украины», — подчеркнул он.

Вместе с тем военный эксперт усомнился в том, что удар по Новой Каховке является частью плана по Украины по отвоеванию юга. По его словам, Киев не может отвоевывать территорию, на которой сам же уничтожает объекты жизнеобеспечения.

«Как потом действовать на этой территории, которую ты изуродовал? Это свидетельство как раз того, что они не надеются вернуть эту территорию, они уничтожают, чтобы не досталось это никому», — заключил Литовкин.

Вечером 11 июня ВСУ обстреляли Новую Каховку, предположительно, из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По последним данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек.

В домах и под завалами в Новой Каховке остаются заблокированными сотни людей. Шестерых детей удалось извлечь живыми, пострадали свыше 80 граждан, семь человек пропали без вести.

В результате обстрела повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры, также повреждены больница, рынок и жилые дома. При ударе серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал обстрел Каховки со стороны ВСУ чистым нацизмом и тактикой террора. В свою очередь, глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев назвал атаку террористическим актом против мирного населения.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации России по защите Донбасса. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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