В Новой Каховке назвали терактом удар ВСУ по городу

Атака на Новую Каховку была спланирована, это террористический акт. Об этом 12 июля заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

Он отметил, что атака на город была спланированной.

«Это расчетливо, жестоко и цинично — то, что сделано. Высокоточными ракетами, супервысокоточными, издалека мирный город был поражен <...> Это террористический акт против мирного населения», — сказал Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

Вечером 11 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку, предположительно, из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По последний данным, число погибших при ударе по городу увеличилось до семи человек. Как сообщил Леонтьев, минимум 40 человек получили ранения и обратились за медицинской помощью.

В результате обстрела повреждены сотни домов и десятки объектов инфраструктуры, также повреждены больница, рынок и жилые дома. При ударе серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.

Заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что обстрел мирного населения Каховки военнослужащими Украины — тактика террора. Кроме того, он назвал это чистым нацизмом. В свою очередь Леонтьев отметил, что удар ВСУ по городу является местью за мирную жизнь.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации России по защите Донбасса. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».