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Российские заводы перейдут на биотопливо

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Цементные и металлургические заводы в России перейдут на альтернативной топливо из отходов. Об этом «Известиям» сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО).

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В правительство РФ внесли отраслевую программу о применении вторсырья на промышленных предприятиях. Отраслевая программа Минпромторга России «Применение альтернативного топлива из отходов в промышленном производстве на 2022-2030 годы», в разработке которой принимал участие Российский экологический оператор, прошла межведомственное согласование, а 28 предприятий выразили готовность перейти на альтернативное топливо. Это одна из четырех программ, которые поручила разработать вице-премьер Виктория Абрамченко в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

«Программа охватывает цементную и металлургическую промышленность. На основе данных предприятий цементной промышленности и результатах обсуждения научно-технического совета ППК РЭО, потенциальный объем потребления альтернативного топлива из отходов на территории РФ оценивается в 3 млн тонн в год. Первичный опрос показал, что 28 предприятий готовы к частичной замене традиционных энергоресурсов альтернативным топливом из отходов», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Также он отметил, что переход, включающий модернизацию оборудования и актуализацию документации, возможен до 2025 года.

В рамках отраслевой программы планируется вовлечь в оборот различные отходы: производства кокса, нефтепродуктов, потребления на производстве, подобные коммунальным, отходы при утилизации резиновых изделий и другие.

В Европе альтернативное топливо активно применяется на цементных заводах с максимальным замещением традиционного топлива до 85 %. На цементном заводе Dückerhoff в городе Ленгерих (Германия) доля альтернативного топлива составляет примерно 60 % от общего расхода топлива, на цементном заводе Rüdersdorf (Германия) — до 70 %, на цементном заводе Wietersdorf (Австрия) — более 50 %, а на цементном заводе Zementwerke Rrogbeumker (Германия) — 100 %.

7 июля «Известия» писали, что в России планируется отапливать дома отходами деревообработки. Об этом говорилось в протоколе совещания у вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Отмечалось, что такое топливо дешевле обычного на 20–30%. Но модернизация котельных может привести к удорожанию энергии для населения.

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