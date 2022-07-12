В Москве рекомендовали носить маски в закрытых помещениях для защиты от ковида
Оперштаб рекомендовал жителям Москвы носить маски в закрытых помещениях для защиты от коронавируса.
«Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы «Омикрона», — говорится в сообщении.
В оперштабе также напомнили о необходимости вакцинации от COVID-19, передает RT.
Уточняется, что рост случаев заболеваемости коронавирусом в столице обусловлен распространением неопасного подштамма «Омикрона».
За прошлую неделю в городе количество заразившихся COVID-19 увеличилось на 57%, передает НСН.
Ранее в этот день директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии, главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков рассказал «Известиям», что пандемия COVID-19 сказалась на числе осложнений, которые выявляются у беременных женщин.
Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в то время как в ряде других стран наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной, сообщается на сайте kp.ru.
В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».
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