Эксперт рассказал о последствиях COVID-19 при беременности

Пандемия COVID-19 сказалась на числе осложнений, которые выявляются у беременных женщин, рассказал «Известиям» директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии, главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков.

«Осложнений стало больше. Будет ли больше последствий для детей? Да, будет. Такая инфекция не может пройти просто незаметно и безболезненно», — отметил он.

По словам эксперта, пандемия изменила структуру материнской заболеваемости.

«Во-первых, увеличилась частота преэклампсии — заболевания, которое встречается только во время беременности и характеризуется повышением давления. Также увеличилось количество инсультов и инфарктов в популяции, возросла частота тромбозов, тромбоэмболий, в том числе и у беременных», — отметил Шмаков.

Лучший способ защитить маму и ребенка от этого — сделать прививку еще на этапе подготовки к беременности, подчеркнул эксперт.

Подробности читайте в интервью Романа Шмакова «Известиям»:

«Из-за COVID-19 стало больше осложнений во время беременности»