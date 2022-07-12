Реклама
Прямой эфир
Общество
Православные христиане празднуют День Петра и Павла
Мир
Результаты выборов нового премьера Британии станут известны в сентябре
Экономика
Энергетики предупредили о риске нехватки газотурбинных установок в России
Культура
Неопубликованное письмо Николая Гумилева продадут за 6,5 млн рублей
Происшествия
В Люберцах возбудили дело после наезда каршеринга на пешеходов
Мир
В Сербии зафиксировали новый всплеск заболеваемости COVID-19
Мир
Иран примут в ШОС в сентябре на саммите в Самарканде
Мир
Bloomberg анонсировал скорую готовность седьмого пакета антироссийских санкций ЕС
Экономика
В Грузии обнаружили месторождение газа объемом 16 млрд куб. м
Мир
Россиян в Шри-Ланке призвали избегать массовых мест
Мир
Эрдоган обсудил с Зеленским вопрос создания зерновых коридоров
Сюжет:

Эксперт рассказал о последствиях COVID-19 при беременности

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пандемия COVID-19 сказалась на числе осложнений, которые выявляются у беременных женщин, рассказал «Известиям» директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии, главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков.

«Скоро наши курортники привезут из Турции последние версии коронавируса»
Академик РАН Сергей Нетесов — о новой волне ковида в мире, вакцинах от «Омикрона» и дальнейших мутациях SARS-CoV-2

«Осложнений стало больше. Будет ли больше последствий для детей? Да, будет. Такая инфекция не может пройти просто незаметно и безболезненно», — отметил он.

По словам эксперта, пандемия изменила структуру материнской заболеваемости.

«Во-первых, увеличилась частота преэклампсии — заболевания, которое встречается только во время беременности и характеризуется повышением давления. Также увеличилось количество инсультов и инфарктов в популяции, возросла частота тромбозов, тромбоэмболий, в том числе и у беременных», — отметил Шмаков.

Лучший способ защитить маму и ребенка от этого — сделать прививку еще на этапе подготовки к беременности, подчеркнул эксперт.

Подробности читайте в интервью Романа Шмакова «Известиям»:

«Из-за COVID-19 стало больше осложнений во время беременности»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022