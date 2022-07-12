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В Крыму возмутились избиением военного с буквой Z на одежде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Общественность Республики Крым возмущена инцидентом с избиением российского военного за одежду с символом Z. Соответствующее заявление 12 июля сделал общественник Александр Талипов.

«Связался с ним, услышал его и опубликовал те новости, которые вы видели на моем Telegram-канале. После консультаций наш военнослужащий решил обратиться в органы правопорядка. Сейчас должно пройти медицинское освидетельствование», — рассказал Талипов в беседе с «Известиями».

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Он подчеркнул, что расследование инцидента находится на контроле у властей Крыма.

«Главная задача — чтобы виновные были найдены, а наши военные были отомщены и могли выполнять дальше свои задачи», — заключил Талипов.

Инцидент произошел в городе Судак 11 июля. Трое неизвестных напали на военнослужащего российской армии, имевшего на одежде символ Z, и избили его. При этом злоумышленники выкрикивали украинские националистические лозунги. В настоящее время правоохранительные органы расследуют происшествие, а глава региона Сергей Аксенов взял дело под личный контроль.

Буквы Z и V стали символами спецоперации по защите жителей Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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