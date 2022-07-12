В МОК рассказали о шансах россиян на участие в Олимпийских играх 2024

Участие России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года оценивается как «маловероятное». Об этом пишет в понедельник, 11 июля, The Guardian со ссылкой на слова члена Международного олимпийского комитета (МОК) Крейга Риди.

«Я боюсь, что придется принимать решение по тому, что будет происходить с каждой из этих двух стран (Россией и Белоруссией). Предполагаю, что общее мнение будет заключаться в том, что они не должны квалифицироваться на Олимпиаду. Пока нет четкого способа добиться представительства этих стран. Поэтому поддерживается статус-кво», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Препятствием для участия в Олимпиаде 2024 российским спортсменам станет отсутствие квалификации, которая стартует за два года до Игр. Исключение составляют велоспорт, дзюдо и теннис.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее, 6 июля, Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение от соревнований по лыжам и сноуборду спортсменов из России и Белоруссии на летний сезон.

До этого, 1 июля, министры по вопросам спорта из 33 государств выступили за приостановку членства России и Белоруссии в международных спортивных федерациях. Также главы спортивных ведомств потребовали ограничить телевизионные трансляции международных соревнований в РФ и Белоруссии.

19 июня глава МОК Томас Бах заявил, что время для пересмотра рекомендаций об отстранении российских атлетов еще не пришло.

Ограничения стали ответом на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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