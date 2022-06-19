Глава МОК отказался отменять рекомендации по отстранению россиян

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что время для пересмотра рекомендаций об отстранении российских спортсменов еще не пришло.

«Мы видим, что сейчас формируется новый мировой порядок. Вы знаете нашу позицию, которая касается санкций и рекомендаций, которые мне не нужно повторять. Но я хочу предупредить вас, что, в конце концов, принимая необходимые меры, мы не должны забывать о нашей миссии. Мировой спорт выступает за объединение и уважение единых правил. Поэтому наши санкции и рекомендации такие, какие они есть...Пока не пришло время для их пересмотра или смягчения», — сказал Бах в воскресенье, 19 июня, в Будапеште, где проходит внеочередной конгресс Международной федерации плавания (FINA).

В тоже время Бах заявил, что считает МОК организацией, которая объединяет.

Ранее МОК распространил среди международных спортивных организаций рекомендации отстранять российских и белорусских спортсменов от соревнований. В результате Россия лишилась права на проведение хоккейного ЧМ в 2023 году, а сборная не приняла участие в мировом первенстве в этом году.

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