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Более 30 стран выступили за исключение россиян из спортивных федераций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ряд стран выступает за приостановку членства России и Белоруссии в международных спортивных федерациях. За такую инициативу выступили министры по вопросам спорта из 33 государств, подписав соответствующее заявление. Об этом сообщил 1 июля министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.

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«Мы требуем исключения представителей России и Белоруссии из управляющих органов международных федераций», — сообщил он журналистам.

Министр также добавил, что главы спортивных ведомств требуют приостановить телевизионные трансляции международных спортивных событий на территориях России и Белоруссии.

По словам Бортничука, заявление уже подписали представители 25 стран Евросоюза, а также министры из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады.

Он также пояснил, что такая инициатива связан с тем, что, несмотря на продолжающиеся события на Украине, в некоторых видах спорта, как, например, в бобслее и скелетоне, российских и белорусских спортсменов в ближайшее время могут допустить до соревнований.

19 июня глава МОК Томас Бах заявил, что время для пересмотра рекомендаций об отстранении российских спортсменов еще не пришло.

Западные спортивные организации начали вводить санкции в отношении российских спортсменов и лишать их права участвовать в международных состязаниях после начала спецоперации России по защите мирного населения Донбасса.

Так, 28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбасса. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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