Сбивший насмерть пешеходов в Люберцах имел большой стаж вождения

Стала известна личность водителя автомобиля каршеринга, совершившего смертельный наезд на пешеходов в подмосковных Люберцах в понедельник, 11 июля.

По данным «Известий», водителем автомобиля оказался 47-летний житель Сургута Рустем И., имеющий большой водительский стаж — с 1993 года.

Ранее сообщалось, что получившие тяжелые травмы головы 46-летняя Анна К. и 47-летняя Светлана Ш. скончались в больнице. Медики боролись за их жизни в течение нескольких часов.

ДТП произошло в Люберцах на Октябрьском проспекте в 16:25 мск. Водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу движения на запрещающий сигнал светофора и на скорости сбил троих человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. После водитель каршеринга врезался в такси около остановки. Виновник аварии практически сразу скрылся с места происшествия.

Третьим пострадавшим пешеходом стала 12-летняя девочка. У нее была диагностирована гематома головы. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.