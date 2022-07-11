В Люберцах возбудили дело после наезда каршеринга на пешеходов

В Люберцах по факту ДТП, в результате которого пострадали три пешехода, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила 11 июля начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

«Следователем Следственного управления МУ МВД России «Люберецкое» по факту ДТП в городе Люберцы, в результате которого пострадали 3 человека, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ», — рассказала Петрова.

ДТП произошло в понедельник на Октябрьском проспекте в 16:25 мск. Водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу движения на запрещающий сигнал светофора и на скорости сбил несколько человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. После водитель каршеринга врезался в такси около остановки.

Под колеса Kia попали три пешехода. Среди раненых есть подросток. Все трое пострадавших госпитализированы.