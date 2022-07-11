В подмосковных Люберцах водитель каршеринга сбил пешеходов

Автомобиль каршеринга сбил троих пешеходов в подмосковных Люберцах. Об этом 11 июля сообщили в региональном главке МВД.

ДТП произошло на Октябрьском проспекте в 16:25 мск. Автомобиль Kia по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу движения на запрещающий сигнал светофора.

Под колеса иномарки попали три пешехода, которые переходили дорогу по переходу. После наезда на людей автомобиль врезался в такси, припаркованную около остановки.

В результате ДТП пострадали три человека. Среди раненых — 14-летняя девочка. Пострадавшие госпитализированы.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

9 июля в Новосибирске каршеринговый автомобиль наехал на остановку общественного транспорта. В ДТП один человек погиб и еще трое пострадали.

Проверка показала, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.