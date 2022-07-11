Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер американский певец и актер Адам Уэйд
Общество
В Подмосковье догазифицировали 1776-й населенный пункт
Мир
Шведская антивоенная организация раскритиковала вступление страны в НАТО
Мир
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Мир
Президент Шри-Ланки решил вернуться в страну 13 июля
Авто
В Москве чаще других угоняют автомобили марок Hyundai и KIA
Армия
Путин присвоил почетное наименование гвардейской еще двум бригадам
Мир
США поддержали решение Канады отправить в ФРГ турбину для «Северного потока»
Мир
Джонсон решил никого не поддерживать в борьбе за пост премьера Британии
Мир
ВСУ разместили более 400 военных в школе и больнице Одесской области
Мир
Регулятор ФРГ подтвердил остановку прокачки газа по «Северному потоку»

В подмосковных Люберцах водитель каршеринга сбил пешеходов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль каршеринга сбил троих пешеходов в подмосковных Люберцах. Об этом 11 июля сообщили в региональном главке МВД.

«Экономят минуты, попадают в ДТП»: как ловят нарушителей на каршеринге
«Известия» приняли участие в спецрейде ГИБДД по каршерингу

ДТП произошло на Октябрьском проспекте в 16:25 мск. Автомобиль Kia по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу движения на запрещающий сигнал светофора.

Под колеса иномарки попали три пешехода, которые переходили дорогу по переходу. После наезда на людей автомобиль врезался в такси, припаркованную около остановки.

В результате ДТП пострадали три человека. Среди раненых — 14-летняя девочка. Пострадавшие госпитализированы.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

9 июля в Новосибирске каршеринговый автомобиль наехал на остановку общественного транспорта. В ДТП один человек погиб и еще трое пострадали.

Проверка показала, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022