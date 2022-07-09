Один человек погиб при наезде каршеринга на остановку в Новосибирске

В Новосибирске каршеринговый автомобиль наехал на остановку общественного транспорта, в результате один человек погиб и еще трое пострадали. Об этом в субботу, 9 июля, заявили в УГИБДД по Новосибирской области.

Инцидент произошел в 07:45 по местному времени (03:45 мск) на улице Ипподромской. Водитель каршеринга проехал на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением и наехал на остановку, где находились четыре женщины. Одна из женщин погибла, остальные были госпитализированы.

Как сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции, проверка показала, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании водителю меры пресечения.

12 июня в Подмосковье водитель автомобиля марки Lexus наехал на остановку, в результате пострадал он сам, а также двое пешеходов. Отмечается, что он не справился с управлением.

В тот же день водитель Renault не справился с управлением и въехал в группу велосипедистов в городском округе Луховицы Московской области. Водитель погиб, еще девять человек пострадали.