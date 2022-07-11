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Очевидец ДТП с машиной каршеринга в Люберцах рассказала подробности аварии

Очевидец ДТП с машиной каршеринга в Люберцах рассказала, что больше всех пострадал подросток
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Фото: соцсети
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В ДТП с участием водителя каршеринга сильнее всех пострадала подросток, а таксист жаловался на боли в груди. Об этом в понедельник, 11 июля, рассказала очевидец Ольга «Газете.Ru».

Ранее в этот день автомобиль каршеринга сбил троих пешеходов в подмосковных Люберцах. В результате пострадали три человека. Среди раненых — 12-летняя девочка. Пострадавшие госпитализированы. Отмечалось, что автомобиль Kia по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу движения на запрещающий сигнал светофора.

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Собеседница «Газеты.Ru» подтвердила, что машина каршеринга выехала на встречную полосу. «Пострадали две женщины и одна девочка. Но девочка, по-моему, тяжелее всех пострадала», — отметила Ольга.

По словам женщины, у девочки была сильная травма, так как она ударилась головой. Она подчеркнула, что сложилось впечатление, словно девочка отлетела от машины, потому что она лежала на достаточно большом расстоянии.

Кроме того, как отметила собеседница газеты, таксисту также вызвали «скорую», он жаловался на боли в груди. Спецслужбы приехали достаточно быстро.

По словам очевидцев, виновник аварии практически сразу скрылся с места происшествия.

Ольга подчеркнула, что у автомобиля каршеринга отлетела фара, а на лобовом стекле были след от удара и кровь.

По данным Telegram-канала «112», в результате ДТП, произошедшего на Октябрьском проспекте, у взрослых диагностированы травмы головы и множественные переломы, а у подростка — гематома головы.

9 июля в Новосибирске каршеринговый автомобиль наехал на остановку общественного транспорта. В ДТП один человек погиб и еще трое пострадали.

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