Пострадавшие при наезде каршеринга женщины скончались

Женщины, пострадавшие при наезде каршеринга в подмосковных Люберцах, скончались в больнице. Об этом 11 июля сообщил источник «Известий».

Врачи в течение нескольких часов боролись за жизнь 46-летней Анны К. и 47-летней Светланы Ш. Обе они получили тяжелые травмы головы.

ДТП произошло 11 июля на Октябрьском проспекте в 16:25 мск. Водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу движения на запрещающий сигнал светофора и на скорости сбил трех человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. После водитель каршеринга врезался в такси около остановки. Виновник аварии практически сразу скрылся с места происшествия.

Третьим пострадавшим пешеходом стала 12-летняя девочка. У нее была диагностирована гематома головы.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.