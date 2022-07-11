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Энергетики предупредили о риске нехватки газотурбинных установок в России

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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В России возможен риск снижения резервов мощности и надежности энергоснабжения страны из-за отсутствия возможностей среди российских генерирующих компаний проводить ремонт газотурбинных установок (ГТУ) на фоне антироссийских санкций. Об этом 11 июля сообщили генераторы в ходе заседания комиссии российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по электроэнергетике.

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«В случае сохранения текущих уровней максимальных нагрузок в зимний период, объем доступных резервов через 10 лет сократится вдвое. При прогнозном росте потребления 0,7% ежегодно объем доступных резервов через 10 лет сократится в шесть раз и составит порядка 5,5 ГВт, — заявил представитель «Совета производителей энергии».

Как сообщил «Известиям» источник в отрасли, чтобы избежать такой ситуации, России необходимо в ближайшее время обеспечить промышленный выпуск локализованных ГТУ.

Так, в материалах заседания, имеющихся в распоряжении «Известий», указано, что девять российских генерирующих компаний уже к 2025 году будут нуждаться в 18 ГТУ, к 2026-му — в 14, а к 2027-му — в 28.

31 мая «Известия» узнали, что российские энергетические компании столкнулись с нехваткой запчастей, что помешало им осуществить запланированные ремонтные работы. В мае было выявлено минимум 20 таких случаев.

19 мая сообщалось, что Россия прорабатывает дополнительные каналы поставок и логистику из дружественных стран для поставки запчастей и комплектующих в энергетике. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов тогда подтвердил, что антироссийские санкции и отказ ряда иностранных предприятий от работы в России сказались на работе энергетической отрасли.

В тот же день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что энергетическая безопасность России будет обеспечена при любых обстоятельствах.

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