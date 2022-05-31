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Энергетические компании начали поиск новых поставщиков запчастей

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Российские энергетические компании столкнулись с нехваткой запчастей, что помешало им осуществить запланированные ремонтные работы. В мае было выявлено минимум 20 таких случаев. Об этом сказано в протоколе совещания у замглавы Минэнерго Евгения Грабчака от 16 мая. С копией документа ознакомились «Известия».

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Как указано в бумагах, проблема коснулась таких компаний, как «Т Плюс», «РусГидро», «Лукойл», «Росатом», «Фортум», «Квадра», «Энел Россия» и ряда других. «Известия» направили запросы бизнесу.

Как сказали «Известиям» в Минэнерго, замглавы ведомства Евгений Грабчак в ходе совещания предупредил компании о необходимости заблаговременно найти новых поставщиков запчастей для подготовки к будущему отопительному сезону. При этом в ведомстве подчеркнули, что пока ситуация с корректировкой ремонтных программ соответствует среднегодовым значениям. Любые возможные перестройки логистических цепочек будут завершены в необходимый срок и находятся на особом контроле министерства.

Как сообщил источник в отрасли, для импортного оборудования у энергетиков запас запчастей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) ограничен несколькими месяцами, цепочки их поставок в Россию в новых условиях пока не налажены. Речь идет о различном зарубежном оборудовании, установленном на объектах генерации, подтвердил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«На таких объектах может использоваться больше техники иностранного производства, и введенные ограничения могли повлиять на их поставки в страну. Вероятно, нехватка запчастей помешала провести замену отдельных узлов», — отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ремонтные заботы: энергетики ищут поставщиков запчастей к отопительному сезону»

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