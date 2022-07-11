Байден признался в хранении четырех дробовиков у себя дома

Президент США Джо Байден признался 11 июля, что хранит дома четыре дробовика.

«У меня четыре дробовика: два моих и два погибших сыновей», — заявил глава Соединенных Штатов Америки на мероприятии в честь подписания закона о переменах в нормах оборота оружия.

По словам Байдена, оружие в его доме находится под контролем — под замком. Точно также хранить оружие американский лидер призвал и остальных, указав, что владельцы оружия должны быть ответственными.

«Ни у кого другого не должно быть доступа (к вашему оружию. — Ред.). Закройте его, купите специальный замок. Если нет, и что-то плохое случится: вас нужно привлекать к ответственности», — указал Байден.

Ранее в понедельник Байден пообещал дальнейшее ужесточение правил владения оружием, включая восстановление запрета на штурмовые винтовки и магазины повышенной емкости.

24 июня палата представителей США одобрила законопроект, ужесточающий контроль над огнестрельным оружием. Инициативу поддержали 234 члена палаты, в том числе 14 республиканцев. Против выступили 193 депутата.

Законопроект ужесточает проверку покупателей оружия в возрасте до 21 года и вводит запрет на владение всем лицам, осужденным за домашнее насилие. Кроме того, законопроект выделяет гранты штатам на поощрение принятия законов о красных флагах, которые позволяют полиции или родственникам и знакомым обращаться в суд с ходатайством об изъятии оружия, если человек считается опасным.

До этого, 8 июня, палата представителей конгресса США одобрила другой законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. Согласно тексту документа, в число мер входят ужесточение наказаний за некоторые нарушения, которые касаются оборота огнестрельного оружия, и запрет на продажу магазинов повышенной вместимости.

Призывы ужесточить законы по обороту оружия прозвучали после стрельбы в начальной школе города Ювалде (штат Техас), которая произошла 24 мая. В результате погибли 19 детей и два педагога. Спастись удалось лишь одной ученице. Единственная выжившая ученица выступила перед членами палаты представителей США. По словам девочки, для того чтобы сохранить жизнь, ей пришлось измазаться в крови погибшего одноклассника и притвориться мертвой. В заключение она призналась, что после трагедии больше не чувствует себя в безопасности в школе.

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), опубликованного в этом месяце, число случаев массовой стрельбы в США за 2021 год увеличилось на 52,5% по сравнению с 2020 годом и на 96,8% в сравнении с данными пятилетней давности. В ФБР отмечают увеличение активности так называемых подвижных стрелков, которые совершают серию нападений в разных местах в течение одного или нескольких дней».