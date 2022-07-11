В США призвали разрешить Украине удары по военным объектам РФ и Белоруссии

Советник конгресса США по безопасности в Европе Пол Массаро 10 июля призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам России и Белоруссии.

«Украине необходимо разрешить наносить удары по военным объектам в оккупированной Белоруссии, оккупированном Крыму и России», — написал он в Twitter.

До этого политик заявлял, что победа Украины в конфликте — это хорошо для европейцев и американцев. Массаро также считает, что Киеву нужно предоставить больше установок HIMARS и дальнобойных ракет.

Ранее, 2 июля, депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS, которые Вашингтон поставляет Киеву, по целям на территории России. Он назвал военные объекты в РФ и самолеты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине. Он подчеркнул, что любые поставки оружия Киеву, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по целям на территории России — бесполезно. Он сказала, что на слова Зеленского и других западных лидеров «больше никто не ориентируется».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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