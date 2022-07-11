Власти Херсонской области завили о готовности передать ВМФ РФ подлодку

В Херсоне на территории одного из судостроительных предприятий находится подлодка, которая после восстановления сможет использоваться российским флотом. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо.

«В Херсоне стоит даже подводная лодка, которая находится на территории судостроительного завода, ее надо бы восстановить, и она послужит еще [российскому] флоту», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия-24»

Он также добавил, что в регионе готовы начать работу судостроительные предприятия, однако линия фронта находится пока слишком близко.

Ранее, в июне, в Херсоне заявили о готовности строить корабли для Черноморского флота РФ. По словам замглавы ВГА Кирилла Стремоусова, в регионе есть три судостроительных завода и все возможности, чтобы возродить «историческую промышленность» — судостроение. Также херсонские верфи могут осуществлять строительство гражданских судов.

В том же месяце сообщалось, что в Херсоне возобновил работу морской порт.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли.

В конце мая стало известно, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в 2022 году.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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