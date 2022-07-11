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Nord Stream AG приостановила поставки по «Северному потоку» с 11 по 21 июля из-за ремонта

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Основной канал поставки российского газа в Европу — газопровод «Северный поток» («Северный поток 1») — остановлен для планового обслуживания с 11 июля. Технические работы продлятся до 21 июля, говорится в сообщении на сайте оператора газопровода компании Nord Stream AG.

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Первые два часа новых газовых суток (с 07:00 до 09:00), газ поставлялся на уровне предыдущих периодов.

1 июля оператор газопровода «Северный поток» сообщил об остановке обеих ниток трубопровода с 11 по 21 июля в целях проведения запланированного ремонта. После этого заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заверил в отсутствии какой-либо политической подоплеки в остановке работы трубопровода.

6 июля газета Bild выразила опасения, что российская сторона не будет поставлять газ по газопроводу «Северный поток» после завершения его технического обслуживания.

23 июня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Россия ежегодно делает профилактический ремонт этого трубопровода, однако в 2022 году это может иметь большее значение, поскольку поставки уже сейчас ограничены на две третьих.

Техническое обслуживание с полной остановкой работы проводится на объектах газовой отрасли в большинстве случае раз в год. График согласуется газотранспортными операторами многих стран. Сроки ремонта были опубликованы в сентябре прошлого года и не менялись.

Газопровод «Северный поток» начал работу в 2011 году. Его участниками являются «Газпром», Wintershall Dea, Gasunie, E.ON и Engie.

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