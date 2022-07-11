МЧС России предупредило москвичей о грозе 11 июля

ГУ МЧС России по Москве предупреждает о том, что столицу в понедельник, 11 июля, ожидают гроза и сильный ветер.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, во второй половине дня с сохранением до конца суток 11 июля местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 м/с», — сказано в пресс-релизе.

10 июля два человека скончались и 18 пострадали, включая троих детей, в результате грозы в Москве.

Ранее в воскресенье сообщалось, что на мужчину рухнуло дерево на Украинском бульваре.

В понедельник удалось установить личности двух погибших мужчин. Из-за падения дерева на Украинском бульваре скончался 26-летний житель Хабаровского края Валентин Валл. Отмечается, что он умер на месте из-за перелома грудной клетки. На Ивантеевской улице также вследствие падения дерева погиб 62-летний Никита Куртенко. Его тело обнаружили только спустя два часа после случившегося.

Кроме того, 10 июля на проезжую часть Лефортовского тоннеля частично обвалилась облицовка. На Петровско-Разумовском проезде упавшее дерево преградило проезд. На Нижегородской улице три автомобиля придавило упавшим деревом. Кроме того, из-за шквалистого ветра в столице упала остановка общественного транспорта.