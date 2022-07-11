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Установлены личности двух погибших в результате грозы в Москве

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Фото: Прокуратура города Москвы
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Установлены личности двух погибших мужчин в результате грозы в Москве. Об этом 11 июля сообщил Telegram-канал 112.

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Из-за падения дерева на Украинском бульваре скончался 26-летний житель Хабаровского края Валентин Валл. Отмечается, что он умер на месте из-за перелома грудной клетки. На Ивантеевской улице также вследствие падения дерева погиб 62-летний Никита Куртенко. Его тело обнаружили только спустя два часа после случившегося.

Ранее в этот же день экстренные службы сообщили о 18 пострадавших и двух погибших в результате грозы в Москве. Среди пострадавших есть двое детей.

В воскресенье в Москву пришла гроза, из-за непогоды в разных районах мегаполиса упали несколько деревьев. В частности, деревом были перекрыты обе полосы движения на Дербеневской набережной по направлению в сторону Московской области. Три автомобиля были придавлены деревом на Нижегородской улице около дома № 50.

Кроме того, из-за шквалистого ветра в столице упала остановка общественного транспорта.

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