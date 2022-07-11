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АвтоВАЗ назвал цену упрощенной версии Lada Granta Cross

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Автоваз объявил, что приступил к производству упрощенной версии универсала Lada Granta Cross 2022 модельного года. Цены начинаются от 722 300 рублей, сообщила пресс-служба компании АвтоВАЗ.

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АвтоВАЗ приступила к началу производство модели Granta Cross Classic 2022 модельного года. Так называемая упрощенная версия машины для любителей активного отдыха будет стоит от 722 300 руб.

Стоимость модели названа с учетом выгоды в размере 20 тысяч рублей по схеме трейд-ин или при использовании кредитной программы Lada Finanсе. Пресс-служба автозавода отметила, что предложение на данную конфигурацию на 132 600 рублей выгоднее стоимости Granta Cross Classic предыдущего модельного года.

Новинку оснастили рейлингами на крыше, электроусилителем руля, электростеклоподъемникам передних дверей, электроприводом и обогревом наружных зеркал, бортовым компьютером, и аудиоподготовкой с четырьмя динамиками.

Напомним, что дорожный просвет Granta Cross увеличен относительно других автомобилей семейства на 23 мм.

7 июля «Известия» сообщали о том, что универсал Granta Cross в улучшенных версиях будет с двухцветной окраской кузова. Крыша и зеркала заднего вида будут черные. Во всех комплектациях автомобилей Granta Сlassic’ 22 отсутствует АБС, подушки безопасности, система Эра-ГЛОНАСС.

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