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Lada Granta Cross получила двухцветную окраску кузова

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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На АвтоВАЗе собрана партия автомобилей Granta Сlassic’ 22 улучшенных комплектаций. Универсал Granta Cross будет с двухцветной окраской кузова. Крыша и зеркала заднего вида будут черные, об этом сообщается в Telegram-канале Avtograd news.

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Также автомобиль будет оснащен мультимедийным комплектом с большим экраном, кондиционером, подогревом лобового стекла и сидений, передними электростеклоподъемниками, электрозерками, легкосплавными колëсными дисками. У машины есть центральный замок, бортовой компьютер.

В версии Club у машины аналогичная комплектация за исключением мультимедии, а также колесные диски другого рисунка.

Отмечается, что перед началом серийного производства, автомобили улучшенных комплектаций будут изготовлены мелкими партиями, чтобы пройти этапы проверок на соответствие качества сборки.

Ожидается, что уже в августе вышеперечисленные комплектации встанут на заводской конвейер для серийного выпуска. На все варианты установлен двигатель ВАЗ-11182 мощностью 90 л. с.

Во всех комплектациях автомобилей Granta Сlassic’ 22 отсутствует АБС, подушки безопасности, система Эра-ГЛОНАСС.

6 июля АвтоВАЗ предложил рынку модель Lada Granta Drive Active 2022 модельного года. Спортивный стиль автомобиля подчеркивают такие детали как красная окантовка на бамперах, хромированный наконечник выхлопной трубы, а также 15-дюймовые легкосплавные диски, в которых сочетается ажурный рисунок спиц, черный глянец и алмазная полировка.

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