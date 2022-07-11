Хакер RaHDIt обвинил США в снабжении Киева спутниковыми снимками

Разведка США снабжает Киев данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России. Об этом в понедельник, 11 июля, заявил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.

«Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды. То, что их системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки, это тоже мы видим», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Собеседник агентства уточнил, что для нанесения таких ударов необходимо иметь точную информацию, а также знать местоположение целей.

Ранее в этот день сообщалось, что российская хакерская группа RaHDit и украинская «Берегини» добыли секретные оперативные документы украинской армии.

По словам одного из участников RaHDit, группа «Берегини» помогает хакерам получать информацию в режиме реального времени. Он пояснил, что группе помогают их друзья, которые служат в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Также один из хакеров группы RaHDit рассказал, что потери украинских вооруженных сил составляют на сегодня не менее 50–70 тыс. убитыми.

До этого, 8 июля, сообщалось, что хакерская группа RaHDit распространила новые данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) оборонного ведомства Украины, а также о причастных лицах. Документы содержат информацию о 2,5 тыс. человек. Главным образом это сведения о криминальном бэкграунде сотрудников ГУР, среди которых есть осужденные за грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

Между тем хакеры 6 июля выложили первую часть собранных данных. Чтобы получить доступ к данным, группа RaHDit использовала изъяны в защите сетей ГУР, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей.

8 июня хакер RaHDIt рассказал, что между офисом президента Украины Владимира Зеленского и командованием ВСУ начали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий. По его словам, по этой причине украинская армия несет большие потери.

Все данные публикуются на сайте «Немезида», который был запущен еще в самом начале спецоперации по защите ЛДНР 24 февраля. Незадолго до того, как Москва решила вмешаться, ситуация в регионе обострилась и руководство республик Донбасса было вынуждено обратиться к РФ с просьбой о помощи. В свою очередь, президент России Владимир Путин официально призналнезависимость ДНР и ЛНР.

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