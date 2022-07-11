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Посол ЛНР сообщил о попытках ВСУ удержать Северск заградотрядами

Посол ЛНР Мирошник сообщил о попытках ВСУ удержать Северск заградительными отрядами
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Фото: Global Look Press/Mykhaylo Palinchak
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Украина пытается удержать город Северск в ДНР за счет заградотрядов, они расстреливают украинских военных при попытке бежать. Об этом сообщил 11 июля посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«В Северске сейчас прошли подразделения тербатов и насмобилизованных нацгвардейцев. Более-менее обученные части ВСУ отвели в пригород или дальше в сторону Славянска. Боевики Азова (против членов группировок в РФ возбуждены уголовные дела — Ред.), Правого сектора и других нацформирований расположились на западной окраине и в буквальном смысле отстреливают «побратимов» при попытке к бегству из городка», — написал он в своем Telegram-канале.

Мирошник уточнил, что сообщается о десятках расстрелянных бойцов территориальной обороны.

Кроме того, сообщил он, местные жители рассказывают, что последние несколько дней по городу стреляли ВСУ, применяя снаряды похожие на те, что использовали в Буче для организации провокаций.

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