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ВКС РФ уничтожили семь пунктов управления украинских войск

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Воздушно-космические силы (ВКС) России за последние сутки уничтожили семь пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 25-й воздушно-десантной бригады в районе Северска. Об этом 4 июля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он указал, что пункты управления ВСУ были уничтожены высокоточным оружием. Помимо них ВКС РФ уничтожили два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ в Ивано-Дарьевке и Артемовске ДНР. Также была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня «Град», живая сила и военная техника ВСУ в 16-и районах.

Украинские войска покинули Лисичанск. Онлайн спецоперации 4 июля

Генерал-лейтенант также добавил, что еще два взвода ВСУ было уничтожено в районе Спорное ДНР.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: два пункта управления подразделений ВСУ, три склада боеприпасов в районе Спорное, а также живая сила и военная техника ВСУ в 61-м районе», — рассказал Конашенков.

30 июня в Минобороны сообщили, что российские войска высокоточным оружием морского базирования уничтожили пункт управления группировки «Хортица» ВСУ в районе Днепропетровска. Также российские войска уничтожили районах Светлодарское и в Авдеевке два взвода «Ураганов» и «Градов», а также два артиллерийских взвода «Гиацинт-Б».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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